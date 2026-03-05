مبيعات تسلا في بريطانيا تهوي 37% خلال فبراير

كشفت بيانات «جمعية مصنعي وتجار السيارات» في بريطانيا، الصادرة الخميس، عن تراجع حاد في مبيعات شركة «تسلا» خلال شهر فبراير بنسبة 37% على أساس سنوي، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأمريكية ضغوطاً متزايدة من المنافسين الصينيين.

وانخفضت مبيعات «تسلا» إلى 2422 مركبة خلال الشهر، مقارنة بـ3852 سيارة في فبراير من العام السابق، رغم نمو مبيعات السيارات الجديدة في السوق البريطانية بنسبة 7.2% لتصل إلى 90.1 ألف وحدة، وهو أفضل أداء لشهر فبراير منذ عام 2004، بحسب «رويترز».

وتوافقت البيانات مع تقرير شركة الأبحاث «نيو أوتوموتيف»، الذي أظهر تراجعاً في حصة «تسلا» السوقية، فيما سجلت «بي واي دي» الصينية قفزة في مبيعاتها بنسبة 83% و40% على التوالي حسب مصدر البيانات، لكنها لا تزال متأخرة عن «تسلا» من حيث الحجم.

وقللت «تسلا» من أهمية هذه التقارير، حيث قال متحدث باسم الشركة لوسائل الإعلام البريطانية إن أرقام التسجيل الشهرية لا تعكس بدقة حجم المبيعات أو الطلبات الفعلية، مشيراً إلى أن طلبات وحجوزات شهري يناير وفبراير تجاوزت مستويات عامي 2024 و2025، لكنها لم تسجل أو تسلم بعد.