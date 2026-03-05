الدولار يتربع على عرش العملات وسط تقلبات السوق وحرب إيران

واصل الدولار الارتفاع الخميس بعد ​أن تراجع لفترة وجيزة عن أعلى مستوى في 3 أشهر ‌في وقت ​تعاني فيه الأسواق العالمية من تبعات الحرب في الشرق الأوسط ما أثر على معنويات المستثمرين وزاد من الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وفي وقت سابق من الجلسة، توقف الدولار عن الصعود في وقت تشبث فيه المستثمرون بافتراضات بأن الحرب في الشرق الأوسط ربما لا تستمر ⁠طويلاً كما كان متوقعاً في البداية، وأن شحنات النفط المتوقفة يمكن أن تستأنف العبور من مضيق هرمز. لكن الأسواق ظلت تحت رحمة الحرب التي دخلت يومها السادس بعد أن شنت إيران موجة صواريخ ‌جديدة على إسرائيل أرسلت الملايين إلى الملاجئ. وجاءت هذه الأوضاع في صالح الدولار الذي عوض بسرعة خسائر سجلها في التعاملات المبكرة ليتحول للارتفاع ما أدى ‌لهبوط اليورو 0.2% إلى 1.1608 دولار والجنيه الاسترليني 0.27% إلى 1.3335 دولار.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع مؤشر الدولار ‌0.2% إلى 99.00 مواصلاً ‌صعوده صوب أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر الذي سجله قبل أيام.

وقال باس فان جيفن ​محلل الاقتصاد الكلي ‌في رابوبنك: «يبدو الأمر وكأن ​لا مفر.. أصول الملاذ الآمن التقليدية ⁠مثل الذهب لا تلعب دورها المعتاد، وبالنظر للصعود القوي لمؤشر الدولار، يبدو أن سيولته هي المهيمنة على الموقف في السوق».

وزاد الدولار بما يقارب 1.4​% هذا ⁠الأسبوع، ما يجعله ⁠من بين العملات القليلة التي خرجت بمكاسب خلال جلسات متقلبة هبطت بالأسهم والسندات وأدت حتى لهبوط المعادن النفيسة التي تعد من الملاذات الآمنة أيضاً.

وأدى الارتفاع ⁠الحاد في أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف من عودة التضخم، ما قد يلقي بظلاله على توقعات الفائدة.

وخسر الين مكاسب سجلها في وقت مبكر من التداولات ليعود لمستوى قرب الاستقرار عند 157.08 للدولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.35% إلى 0.7050 ‌دولار أمريكي بعد أن زاد 0.57% في الجلسة السابقة خلال موجة بيع للدولار. ونزل ​الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5930 دولار أمريكي.

لكن اليوان تعافى من أدنى مستوى في شهر وارتفع 0.1% إلى 6.8904 للدولار.

وهبطت عملتا بتكوين وإيثر المشفرتان بأكثر من واحد بالمئة وتخليتا بذلك عن بعض المكاسب القوية ​التي شهدتها الجلسة السابقة.