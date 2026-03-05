مديرة صندوق النقد الدولي: صراع الشرق الأوسط يختبر صمود الاقتصاد العالمي

حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن الصمود الاقتصادي العالمي يتعرض لاختبار جديد جراء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر "آسيا في 2050" في بانكوك: "إذا استمر هذا الصراع لفترة أطول، فإن له تأثيراً مباشراً على أسعار الطاقة العالمية، وثقة الأسواق، ومعدلات النمو والتضخم، ويزيد من الضغوط على صانعي السياسات في مختلف دول العالم".

وأضافت رئيسة الصندوق أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بشكل حاد، وأن الأسواق المالية تعيش حالة من الفوضى بسبب هذه التطورات.

وقالت: "نحن الآن في عالم تتكرر فيه الصدمات بشكل غير متوقع، وقد حذرنا أعضاء الصندوق منذ فترة طويلة أن حالة عدم اليقين أصبحت الوضع الطبيعي الجديد. قد نكون أمام فترة طويلة من التقلبات وعدم الاستقرار".

وأشارت جورجيفا إلى أن أمن الطاقة يمثل قضية حيوية لمعظم دول آسيا، وأن الأسواق شهدت تقلبات حادة "مثل الأفعوانية" خلال الأيام الأخيرة.

واختتمت حديثها بالقول: "كلما أسرعنا في إنهاء هذه الأزمة، كان ذلك أفضل للعالم بأسره."