الصين تعلّق تصدير المشتقات النفطية وسط مخاوف أزمة الطاقة

أبلغت الصين كبرى مصافي تكرير النفط لديها بتعليق تصدير المشتقات النفطية، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ نيوز الخميس، مع تزايد خطر حدوث أزمة في امدادات النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وتعد الصين من أكبر مستوردي النفط، وهي واحدة من اقتصادات آسيوية رئيسية عدة تعتمد على مضيق هرمز الحيوي والمغلق حاليا أمام حركة الملاحة، للحصول على موارد الطاقة.

وبحسب مؤسسة "كبلر" للتحليلات، كان الشرق الأوسط مصدر 57% من واردات الصين المباشرة من النفط الخام المنقول بحرا في عام 2025.

ونقل تقرير وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، التقوا بممثلي المصافي النفطية وطلبوا منهم شفهيا "تعليقا مؤقتا" بمفعول فوري للمنتجات المكررة.

أضاف التقرير أنه طلب منهم ايضا "التوقف عن توقيع عقود جديدة والتفاوض على إلغاء الشحنات المتفق عليها".

وذكرت بلومبرغ أن شركات بتروتشاينا وسينوبك وسنوك ومجموعة سينوكيم وشركة التكرير الخاصة تشجيانغ للبتروكيماويات، تحصل بانتظام على حصص تصدير الوقود من الحكومة.