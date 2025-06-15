68 % زيادة في إنتاج بطاريات الليثيوم - أيون في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات نمواً سريعاً سجلته صناعة بطاريات الليثيوم - أيون في الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى تجاوز إجمالي إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون 473 جيجاواط ــ ساعة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين، مسجلاً زيادة بنسبة 68 في المئة على أساس سنوي.

وخلال الفترة المذكورة، تجاوز إنتاج هذه البطاريات لتخزين الطاقة 110 جيجاواط ــ ساعة، بينما بلغت سعة بطاريات الطاقة المثبتة على مركبات الطاقة الجديدة حوالي 184 جيجاواط ــ ساعة.

وبلغت صادرات بطاريات الليثيوم-أيون ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين 155.4 مليار يوان (حوالي 21.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 25 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للوزارة.

وتلعب صناعة بطاريات الليثيوم-أيون دوراً حيوياً في التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والمستدامة في الصين، حيث تسعى البلاد جاهدة لتحقيق أهدافها في الحد من الكربون.