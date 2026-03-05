انكماش نشاط قطاع التصنيع بالصين في فبراير

انكمش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير الماضي، مع توقعات بأن يسهم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية في تحقيق تحسّن طفيف للنشاط خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 49 نقطة مقابل 49.3 نقطة خلال يناير الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. وكان المؤشر قد سجل خلال ديسمبر الماضي 50.1 نقطة عندما أنهى 8 أشهر متتالية من الانكماش، قبل أن يعود إلى دائرة الانكماش مرة أخرى في الشهر التالي ويستمر فيها وبوتيرة أعلى في الشهر الماضي.

اختلاف العينات

وفي مقابل ذلك، أظهر مسح خاص أجرته مؤسسة «إس آند بي جلوبال» لصالح «ريتنج دوج» ارتفاعاً مفاجئاً لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2020، مدفوعاً بطلب دولي قوي وطلبات تصدير جديدة.ويفسر محللو مجموعة «جولدمان ساكس» التباين بين المسحين باختلاف العينات الإحصائية؛ حيث يركز المسح الخاص على الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير ويُجرى في منتصف الشهر، بينما يغطي المسح الرسمي أكثر من 3000 شركة كبرى ويُجرى في نهاية الشهر.