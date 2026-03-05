النفط يتحول للانخفاض مع تهدئة المخاوف بشأن مضيق هرمز

تحولت أسعار النفط للانخفاض، أمس، بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستؤمّن مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز إذا لزم الأمر. وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو بنسبة 0.3% أو 28 سنتاً إلى 81.17 دولاراً للبرميل، كما هبطت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.85% أو 63 سنتاً عند 73.93 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفعت خلال التعاملات المبكرة أعلى 77 دولاراً.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزون التجاري من الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.6 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

وكانت أسواق النفط قد شهدت تقلبات ملحوظة خلال تعاملات أمس حيث صعدت أسعار الخام بنحو 3 % في بداية جلسة التداول قبل أن تقلص المكاسب إلى 2 % خلال وقت لاحق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.09% أو ما يعادل 89 سنتاً لتصل إلى 82.29 دولاراً للبرميل، بعدما قفزت في وقت سابق من الجلسة بحوالي 3%.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل بحوالي 0.4% أو 34 سنتاً عند 74.9 دولاراً للبرميل، مقلصة مكاسبها بعدما تداولت خلال التعاملات أعلى 76.5 دولاراً وذلك قبل أن تتحول الأسعار إلى التراجع.

وكتب الرئيس «ترامب» في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أياً كان ما سيحدث، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم، دون الخوض في تفاصيل آلية التأمين المزمع تقديمها.

مكاسب الغاز

وواصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي مع تنامي الطلب الآسيوي لتأمين إمدادات بديلة لتعويض انقطاع الشحنات من الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية تسليم شهر أبريل بنسبة 1.45% عند 55.065 يورو لكل ميجاواط/ساعة. ولامست أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات خلال تعاملات أمس، مدفوعة بتوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر.

‌من جانبهم ذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ⁠أن التكتل أبلغ الدول الأعضاء أنه لا ‌يرى أي تأثير فوري ‌للصراع في ‌إيران ‌على أمن إمدادات الغاز ‌الطبيعي.

وأضاف المسؤولون ⁠أنه لا ⁠توجد حالياً خطط ⁠لاتخاذ ⁠إجراءات استجابة على المستوى الوطني أو على مستوى ‌الاتحاد الأوروبي.

المحرك الرئيس

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق في شركة أواندا: «لا يزال الصراع الأمريكي الإيراني هو ‌المحرك الرئيسي لأسعار النفط على المدى القريب». وأضاف «في هذه المرحلة، لا يمكن لأي عامل أن يخفف أو يعكس الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار خام غرب تكساس الوسيط إلا مؤشرات واضحة على التهدئة، ‌وهذه المؤشرات غير متوفرة حالياً». وقال مسؤولون لرويترز إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض إنتاجه بنحو 1.5 ‌مليون برميل يومياً، أي حوالي نصف إنتاجه، بسبب محدودية سعة التخزين وعدم وجود ⁠ممر للتصدير.

المخزونات الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بكثير عن توقعات المحللين بارتفاع المخزونات 2.3 مليون برميل.

وحذر «جيه بي مورجان» من خسائر في إنتاج النفط تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط، ورفع «ستاندرد تشارترد» توقعاته لسعر خام برنت في الربعين الأول والثاني، ومتوسط العام بأكمله.