التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يتجاوز التوقعات

أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف أعلى من التوقعات خلال فبراير، في إشارة إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بحسب بيانات «إيه دي بي».

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى «إيه دي بي»، في تقرير أمس، إن تسارع التوظيف في الشهر الماضي تركّز في عدد قليل من القطاعات.

إذ جاءت معظم الوظائف الجديدة من قطاعين فقط، حيث أضاف قطاع التعليم والصحة 58 ألف وظيفة، والبناء نحو 19 ألف وظيفة، في حين شهد قطاع الخدمات المهنية والتجارية فقدان 30 ألف وظيفة.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر فبراير، المقرر صدوره اليوم، مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 50 ألف وظيفة، مقارنة بإضافة 130 ألفاً في يناير.

التعريفات الجمركية

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، إن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس «دونالد ترامب» البالغة 15% ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن المعدلات الجديدة ستظل سارية لفترة تبلغ نحو 150 يوماً، قبل أن تعود الرسوم إلى مستوياتها السابقة - أي قبل أن تُبطل المحكمة العليا الرسوم العالمية التي فُرضت في أبريل - بعد نحو خمسة أشهر.

وأشار وزير الخزانة إلى أن هذه الفترة ستشهد أيضاً دراسة المادتين 301 و232 من قانون التجارة الأمريكي، في خطوة قد تمهد لقرارات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية. ويأتي هذا بعدما دخلت تعريفة جمركية عالمية تبلغ 10% حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من فبراير، بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم العالمية الشاملة التي فرضتها إدارة «ترامب» في أبريل.