الروبية الهندية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق

تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، أمس، بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار الأسهم والسندات، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام الناجم عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد.

وانخفضت العملة الهندية بنسبة 0.9% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 92.3050 مقابل الدولار، مسجلة أكبر تراجع يومي لها منذ 10 أشهر، ما دفع بنك الاحتياطي الهندي للتدخل عبر بيع الدولار لتهدئة الأسواق، بحسب «بلومبرغ».

كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 6.73%، ما يعقد جهود البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، وهبط مؤشر «نيفتي 50» بنسبة تصل إلى 2.3%، حيث تثير التوترات الجيوسياسية مخاوف من اتساع فجوة الأداء الضعيف للأسهم المحلية مقارنة بنظيراتها العالمية.