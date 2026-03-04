العملات المشفرة تقفز بأكثر من 5%

ارتفعت العملات المشفرة بأكثر من 5% خلال تعاملات الأربعاء مع تقييم المتداولين لتداعيات تصعيد الحرب مع إيران، والخطط بشأن تحرك عسكري أمريكي لتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وخلال التداولات، ارتفعت البيتكوين بنسبة 4.91% لتصل إلى 71677 دولاراً، كما صعدت الإيثريوم بنسبة 5.3% عند 2081 دولاراً، كما ارتفع كل من الريبل 4.94% إلى 142 دولاراً، ودوجكوين 4.93% عند 0.092 دولار، وسولانا بنسبة 5.6%.

وفي ظل الصراع الراهن، تشهد أسواق العملات المشفرة تقلبات حادة، مع لجوء المستثمرين إلى بيع الأصول الأكثر مخاطرة والبحث عن ملاذات آمنة.