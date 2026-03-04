خطة لدمج خدمات البث المباشر في «باراماونت» و«وارنر براذارز»

قال ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية باراماونت، إن المجموعة تعتزم دمج خدمتي البث المباشر «باراماونت بلس» التابعة لها، و«إتش بي أو ماكس» التابعة لمجموعة وارنر براذارز، في حال فوزها بصفقة الاستحواذ على «وارنر براذارز ديسكفري». وأوضح أليسون في مؤتمر عبر الهاتف أن الشركتين تخططان لدمج خدمات البث المباشر الخاصة بهما في منصة واحدة خلال السنوات القادمة.

ويبلغ عدد مشتركي الخدمتين حالياً أكثر من 200 مليون مشترك في أكثر من 100 دولة، مع توقع انخفاض هذا الرقم بعد اكتمال عملية الدمج نتيجة اشتراك مشتركين في الخدمتين حالياً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ». وأنهت «باراماونت» الربع الأخير من العام الماضي بوجود 78.9 مليون مشترك في «باراماونت بلس»، فيما تضم «إتش بي أو ماكس» 131.6 مليون مشترك، مقابل 325 مليون مشترك في منصة شركة نتفليكس التي سعت للاستحواذ على «وارنر براذارز».

وستجمع المنصة الموحدة أشهر المسلسلات، بما في ذلك «صراع العروش» و«آل سوبرانو» من إنتاج «إتش بي أو»، إلى جانب «يلوستون» و«ستار تريك» من إنتاج «باراماونت».

ولم يعلن إليسون عن اسم للمنصة الجديدة، والتي ستمثل تغييراً آخر في العلامة التجارية لمنصة «إتش بي أو ماكس» بعد أن حملت سابقاً اسمي «إتش أو بي ناو» و«ماكس»، وفي إطار الصفقة المقترحة ستستحوذ «باراماونت» أيضاً على شبكة سي إن إن الأمريكية.