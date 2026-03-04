واشنطن توسع حظر «أنثروبيك».. و«أوبن إيه آي» تعدل اتفاقها

أعلنت 3 وزارات أمريكية؛ الخارجية والخزانة والصحة، وقف استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك» اعتباراً من يوم الاثنين، لتنضم إلى وزارة الحرب في التحول إلى شركات منافسة، من بينها «أوبن إيه آي»، وذلك تنفيذاً لتوجيه جديد صادر عن البيت الأبيض.

وكان الرئيس ترامب قد وجّه جميع الوكالات الحكومية الأمريكية إلى البدء في التخلص التدريجي من استخدام منتجات «أنثروبيك» بعد أن صنفتها وزارة الحرب على أنها تمثل مخاطر في سلسلة التوريد، وهو تصنيف قد يضع الشركة في موقع شبه معزول، عادة ما يخصص للموردين المرتبطين بجهات معادية.

في المقابل قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، إن الشركة المطورة لتطبيق تشات جي بي تي تجري حالياً مباحثات مع وزارة الحرب الأمريكية لإدخال تعديلات على الاتفاق المبرم بين الجانبين، بهدف ضمان وضوح مبادئ استخدام تقنياتها.

وأوضح ألتمان أن أحد التعديلات المقترحة ينص على عدم استخدام خدمات «أوبن إيه آي» من قبل وكالات الاستخبارات العسكرية الأمريكية، مؤكداً أن أي تعاون مستقبلي مع تلك الوكالات سيتطلب عقداً منفصلاً وتعديلاً جديداً.

هذا وقد استخدم الجيش الأمريكي نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» لتوجيه هجومه على إيران، وذلك على الرغم من قرار الرئيس دونالد ترامب بقطع جميع العلاقات مع الشركة وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.