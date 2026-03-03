Al Bayan
هبوط جماعي للأسهم الأوروبية بضغط بيع الأسهم العالمية

وكالات

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع تفاقم موجة بيع الأسهم العالمية، في ظل تقييم المستثمرين احتمالية اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط.

وهبط «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.65% عند 613 نقطة، في تمام الساعة 11:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى المؤشر الأوروبي تداولات الإثنين منخفضاً بنحو 1.6% عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وانخفض «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.6% عند 8259 نقطة، فيما خسر «داكس» الألماني بنسبة 1.9% ليتداول عند 24173 نقطة، وتراجع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.3% عند 10641 نقطة.

وقال «فيليب لين»، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: إن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يضع ضغوطاً تصاعدية على معدلات التضخم، ويقلل من معدل النمو في منطقة اليورو.