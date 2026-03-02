توقعات بارتفاع أسعار الغاز الأوروبية 130 % إذا تعطل مضيق هرمز

قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أكثر من الضعف، إذا توقفت عمليات الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر، وفقاً لما ذكرته «غولدمان ساكس غروب».

كتب محللون في «غولدمان ساكس غروب»، بما في ذلك دان ستروفين، في مذكرة مؤرخة في 1 مارس، إن المؤشرات في أوروبا وآسيا بالكاد قامت بتسعير علاوات المخاطر المرتبطة بإيران.

ويمر حوالي خمس الغاز الطبيعي المسال في العالم، ومعظمه من قطر، عبر هذا المضيق، ويمكن أن يؤدي توقف لمدة شهر إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية والغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا بنسبة 130 %، إلى 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما قالوا.

وكتب المحللون أنه «من المرجح أن يؤدي أي انقطاع افتراضي أطول في عبور إمدادات الغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز لأكثر من شهرين، إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية فوق 100 يورو/ميغاواط ساعة (35 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على الغاز».

مع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير في الغاز الطبيعي الأمريكي محدوداً، وفقاً لـ «غولدمان». فالدولة تعد مصدراً صافياً كبيراً للوقود فائق التبريد، بينما تعمل محطات الإسالة عادة بكامل طاقتها، ما يترك مجالاً ضئيلاً لزيادة الشحنات.

هذا، وشهد سعر الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما تسبب العنف المتصاعد في الشرق الأوسط، في إثارة مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الاثنين، بأن العقود الآجلة القياسية قفزت بنسبة تصل إلى 25 %، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ أغسطس 2023، بعد توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بصورة شبه كاملة، خلال مطلع الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن الممر المائي الضيق، يعد طريقاً ملاحياً رئيساً للطاقة، حيث ينقل نحو خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً أيضاً.

وبينما تستورد الدول الآسيوية معظم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه من الشرق الأوسط، من شأن أي اضطراب في إمدادات الطاقة أن يزيد من حدة المنافسة على مصادر الطاقة البديلة، ما سيتسبب في رفع الأسعار عالمياً، بما في ذلك في أوروبا.