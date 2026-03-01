«ميرسك» تعلق عبور سفنها من قناة السويس ومضيق باب المندب

أعلنت مجموعة الشحن الدنمركية «ميرسك» الأحد ​أنها ستعلق مرور سفنها من مضيق باب المندب وقناة السويس ‌وإعادة توجيه ​السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وذلك بعد أن أثارت هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران اضطرابات في الشرق الأوسط.

وأضافت «ميرسك» في بيان: بسبب الوضع الأمني المتدهور في منطقة الشرق الأوسط عقب تصاعد الصراع العسكري، قررنا تعليق إبحار سفننا مستقبلا عبر قناة السويس ومضيق ⁠باب المندب في الوقت الحالي. وقالت إنها ستعيد مؤقتاً توجيه بعض سفنها لتبحر حول رأس الرجاء الصالح بعيدا عن قناة السويس، مشيرة إلى قيود غير متوقعة في منطقة البحر ‌الأحمر.

وقالت الشركة: سنواصل متابعة الوضع ‌عن كثب واتخاذ جميع الإجراءات ‌اللازمة. وأردفت: بمجرد أن يستقر الوضع وأن تكون الأوضاع الأمنية سانحة من جديد، سنواصل منح الأولوية ​لمسار قناة السويس، ‌وذلك تعليقاً على خدماتها ​من الشرق الأوسط - الهند إلى البحر ⁠المتوسط ومن الشرق الأوسط-الهند إلى ساحل شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت أنها ستعلق عبور جميع السفن من مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذكرت أن ​الخدمات التي ⁠تمر من موانئ ⁠الخليج العربي ربما تشهد حالات تأخير أو إعادة توجيهها أو تعديل جداولها. وأضافت شركة الشحن العملاقة أنها ستواصل قبول الشحنات المتجهة إلى منطقة ⁠الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، أعلنت شركة «ميديترينيان شيبينج كومباني» في بيان منفصل تعليق جميع حجوزات الشحن إلى الشرق الأوسط حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة أنها أصدرت تعليمات لجميع السفن العاملة حاليا في منطقة الخليج، وكذلك المتجهة إليها، بالتوجه إلى مناطق آمنة ‌حتى إشعار آخر. وأضافت أنها تراقب التطورات عن كثب، وأن الحجوزات ستستأنف فور تحسن الوضع ​الأمني.

من جانبها، أعلنت شركة «سي.إم.إيه سي.جي.إم»، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أنها أبلغت سفنها الموجودة داخل الخليج أو المتجهة إليه بالتوجه إلى مناطق آمنة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وأعلنت أيضا ​تعليق رحلاتها عبر قناة السويس.