«أوبك+» ترفع الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً في ظل التوترات



أفاد مندوبون بأن تحالف «أوبك+» وافق مبدئياً على زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل، في ظل تهديد الصراع الناجم عن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بتعزيز ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأضاف المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المحادثات، أن الأعضاء الرئيسيين بقيادة السعودية وروسيا - اللتين أوقفتا سلسلة من الزيادات خلال الربع الأول - سيضيفون 206 آلاف برميل يومياً.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لها، أن 8 دول من تحالف أوبك+ اتفقت من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط 206 آلاف برميل في اليوم.

وذكرت أن تحالف «أوبك+» سيبحث اليوم زيادة إنتاج النفط بأكثر من المتوقع بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها إلى تعطل للشحنات في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل أمس حربهما على إيران، بشن هجوم عسكري صاروخي جويٍ وبحري على منشآت وأهداف داخل إيران، وفي المقابل ردت إيران بشن هجوم متعدد الوجهات على قواعد وأهداف إسرائيلية، وفي دول الخليج.

​وذكرت وكالة رويترز أمس أن بعض شركات النفط ​والتجارة الكبرى ⁠علقت ​شحنات النفط الخام ⁠والوقود عبر مضيق هرمز ⁠في ظل استمرار الهجمات ​الأمريكية والإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها.