100 دولار سعر متوقع لبرميل النفط

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر العقود الآجلة ⁠لخام برنت إلى 100 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 73 دولاراً بنهاية تداولات الجمعة، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل عدة مواقع في إيران.

وقال البنك في تقرير "قد تضطر أسواق النفط إلى مواجهة ⁠أسوأ مخاوفها يوم ‌الاثنين، وفي الوضع الحالي، نعتقد ⁠أن سعر برنت قد يصل إلى 100 دولار للبرميل، إذ تتعامل السوق مع احتمال انقطاع الإمدادات وسط تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط".

وكان خام برنت يُتداول يوم الجمعة قرب 73 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 20% منذ بداية العام.