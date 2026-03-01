قفزة 50‎% في أسعار تأمين السفن العابرة من مضيق هرمز

أبلغت شركات التأمين مالكي السفن يوم السبت أنها ستلغي وثائق التأمين وترفع أسعار التغطية للسفن التي تسافر عبر الخليج ومضيق هرمز بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران

وقال وسطاء إن شركات التأمين ضد مخاطر الحرب قدمت يوم السبت إشعارات إلغاء لوثائق التأمين التي تغطي السفن التي تمر عبر نقطة الاختناق النفطية الرئيسية، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في الأيام المقبلة، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

إن الخطوة غير المعتادة المتمثلة في تقديم هذه الإشعارات قبل استئناف التداول يوم الاثنين تؤكد على وتيرة التصعيد بعد أن شنت إيران ضربات انتقامية ضد القواعد الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

وكانت أسعار التأمين على السفن العابرة للخليج تُقدّر بنحو 0.25% من تكلفة استبدال السفينة

‏وقال ديلان مورتيمر، رئيس قسم هياكل السفن الحربية في المملكة المتحدة لدى شركة الوساطة مارش، إنها قد ترتفع الآن إلى النصف.

بالنسبة لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، فإن هذا يعني زيادة من 250 ألف دولار إلى 375 ألف دولار لكل رحلة.