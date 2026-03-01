النفط تحت ضغط التوترات الجيوسياسية

وقعت أسعار النفط تحت التوترات الجيوسياسية لاسيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي أبقت المتعاملين في أسواق الطاقة في حالة قلق كبير وترقب، الأمر الذي يجعل سوق النفط بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، ضمن الأكثر عرضة وتأثراً لأية تطورات عسكرية تحدث على الأرض.

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بأكثر من 2.5 % إلى 72.48 دولاراً للبرميل، وذلك بالمقارنة مع 70.69 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات شهر يناير الماضي.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة وصلت إلى 2.8 % مسجلة 67.02 دولاراً للبرميل، مقابل 65.21 دولاراً للبرميل بنهاية يناير الماضي.