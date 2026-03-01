الذهب والفضة نحو مستويات قياسية جديدة

نجح الذهب في تسجيل مستويات إيجابية مرتفعة جديدة، مسجلاً مكاسب شهرية بنحو 8.5 % إلى 5277 دولاراً للأوقية، مقارنة مع 4864 دولاراً للأوقية بنهاية يناير.

ويستفيد المعدن الأصفر من التبعات التحوطية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم، ليعزز مكانته كأداة تحوط رئيسية في أوقات عدم اليقين. ومع ارتفاع منسوب المخاطر المرتبطة بالملف الإيراني والضغوط التضخمية العالمية، اتجه المستثمرون إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً يحافظ على القيمة في مواجهة اضطرابات الأسواق وتقلبات العملات. كذلك الفضة، سجلت مكاسب شهرية بنحو 11 % وصولاً إلى أكثر من 93 دولاراً للأوقية بنهاية فبراير، مقارنة مع 84 دولاراً تقريباً بنهاية يناير.