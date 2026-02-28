سويسرا تأمر بنك «إم باير» بتصفية أعماله

أعلنت هيئة الرقابة المالية السويسرية أن أمر تصفية بنك «إم باير» أصبح ساري المفعول، وذلك بعد تهديدات واشنطن بمنع وصول المصرف إلى النظام المالي الأمريكي لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.

وذكرت الهيئة في بيان أنها أنهت إجراءات الإنفاذ ضد البنك قبل ثلاثة أسابيع، إلا أنها لم تتمكن سابقاً من تنفيذ إجراءاتها بسبب استئناف المصرف الذي سحبه أمس.

وأوضحت أنها خلصت إلى أن البنك لم يكن لديه تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، وأنه مكّن عملاءه من التحايل على تجميد الأصول، مضيفة أن «القضية بالغة الخطورة».

وأضافت: «من خلال سلوكه وسوء تنظيمه، عرّض البنك نفسه والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية بشكل غير متناسب». واقترحت ‌وزارة الخزانة الأمريكية فصل بنك «إم باير» السويسري عن النظام المالي الأمريكي، وذلك بمبرر أن البنك السويسري قدم «دعما لجهات غير مشروعة» مرتبطة بإيران وروسيا وفنزويلا. وتعد هذه الخطوة نادرة من جانب «الخزانة الأمريكية».