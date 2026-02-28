انتعاش أسعار النفط.. و«برنت» فوق 73 دولاراً

عززت أسعار النفط مكاسبها، أمس، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات الأسبوع المقبل في فيينا، عقب جولة المناقشات التي عقدت، أول من أمس.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم أبريل 3.12% أو 2.21 دولار إلى 72.96 دولاراً للبرميل، أما عقود مايو (الأكثر نشاطاً) فارتفعت 3.65% عند 73.43 دولاراً.

وزادت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بحوالي 3.9% أو 2.58 دولار إلى 67.79 دولاراً للبرميل.

ولا تزال الأسواق تترقب باهتمام بالغ اجتماع تحالف «أوبك+» المقرر عقده غداً، للاتفاق بشأن سياسة الإنتاج لشهر أبريل، وسط توقعات باستئناف زيادة الإنتاج.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى (بي.في.إم) للوساطة في النفط: «تسود الضبابية، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم... الأمر مرهون تماماً بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والإجراءات العسكرية المحتملة التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران». ويتجه برنت لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 0.2%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.1%.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير ‌مباشرة في جنيف الخميس بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز التواجد العسكري في المنطقة.

وخلال المحادثات، ​ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار ​للبرميل بعد أن أشارت تقارير ⁠إعلامية إلى توقف المحادثات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم.

غير أن الأسعار تراجعت بعد أن قالت ​سلطنة عمان ⁠التي تقوم ⁠بدور الوساطة إن الجانبين أحرزا تقدماً في محادثاتهما. وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في منشور على «إكس» بعد الاجتماعات ⁠في جنيف، إنهم يخططون لاستئناف المفاوضات بمناقشات على المستوى الفني من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في فيينا.