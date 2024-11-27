الأسهم العالمية تتأرجح بسبب مخاطر رسوم ترامب الجمركية

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية، أمس، حيث فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع، فيما يقيم المستثمرون تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، كما يترقبون صدور محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 121.7 نقطة أو 0.27 % إلى 44614.89 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.7 نقطة أو 0.21 % إلى 6000.03 نقطة، كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 54.2 نقطة أو 0.28 % إلى 19109.082 نقاط.

وانخفضت الأسهم الأوروبية أمس بضغط من أداء شركات تصنيع السيارات بعد أن أثار تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مخاوف من أن يواجه الاتحاد الأوروبي المصير نفسه في حرب تجارية عالمية محتملة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وانخفضت أسهم قطاع السيارات أكثر من اثنين بالمئة وكانت ستالانتيس وفولكسفاجن من بين كبار الخاسرين.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مما قوض حالة التفاؤل التي سيطرت على السوق بعد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية. وارتفع الدولار بينما تراجعت الأسهم العالمية.

وكانت البنوك وشركات البيع بالتجزئة والتعدين من ضمن القطاعات الأخرى الأكثر تضرراً لينخفض كل قطاع منها أكثر من واحد بالمئة.

وهبط سهم شركة روش السويسرية أكثر من واحد بالمئة بعد فشل دراستها لسرطان الرئة في المرحلة المتأخرة في تحقيق الهدف الأساسي للبقاء على قيد الحياة بشكل عام. وتخطط الشركة السويسرية للاستحواذ على شركة العقاقير الحيوية الأمريكية بوسيدا ثيرابيوتيكس في صفقة نقدية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، تصدرت شركة ميلروز إندستريز المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعود سهمها ثمانية بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم شركة الطيران والفضاء.



نيكاي يتراجع

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني أمس، مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكاي على هبوط 0.9 % عند 38442 نقطة بعد أن تراجع بنحو 2% خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المئة عند 2689.55 نقطة.

وقال ترامب أمس الاثنين، إنه سيفرض في أول يوم له في منصبه تعريفة جمركية بواقع 25 % على جميع المنتجات من المكسيك وكندا وتعريفة إضافية بعشرة في المئة على السلع من الصين.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، انخفض 147 سهماً وصعد 75. وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10% على كل شيء (بالنسبة للصين) ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها، 60 %... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما».

وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الخسائر، مع تراجع سهم أدفانتست 4.3 % مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. كما انخفض سهم طوكيو إلكترون 2.1 %.

وكان سهم ليزرتك لصناعة معدات الرقائق الدقيقة أحد أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، إذ هبط 5.5 بالمئة بعد سهم فوجيكورا لصناعة مكونات الإلكترونيات الذي هوى 6.8 %.ونزل قطاع الآلات 1.4 %، وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 3.3 % وسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.4 %.