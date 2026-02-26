تراجع متوسط فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً في أمريكا

تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى أقل من 6 % لأول مرة منذ 2022 ليسجل 5.98 %، وهو ما يمثل نبأ ساراً للمشترين المحتملين للمنازل، مع بدء موسم الشراء في فصل الربيع.

وذكرت مؤسسة التمويل العقاري الأمريكي فريدي ماك الخميس أن متوسط سعر فائدة القروض أجل 30 عاماً تراجع خلال الأسبوع الحالي إلى 5.98 % مقابل 6.01 % خلال الأسبوع الماضي، و6.76 % خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي.

ويتحرك متوسط سعر الفائدة حول مستوى 6 % خلال العام الحالي، وجاء تراجع الأسبوع الحالي ليكون الثالث على التوالي. ويقترب سعر الفائدة إلى أقل مستوى له منذ 8 سبتمبر 2022 عندما كان 5.89 %.

وتتأثر أسعار فائدة التمويل العقاري بعدة عوامل، بدءاً من قرارات سياسة أسعار الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي إلى توقعات مستثمري سوق السندات للاقتصاد والتضخم. كما تتأثر فائدة قروض التمويل العقاري بسعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية الذي تسترشد به مؤسسات التمويل في تحديد أسعار فائدة قروض المساكن.