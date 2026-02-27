النفط يمحو خسائره وخام برنت فوق 71 دولاراً

محت أسعار النفط خسائرها، أمس، وتحوّلت للارتفاع في جلسة متقلبة، مع ترقب نتائج محادثات جنيف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وسط مخاوف المتعاملين حول العالم بشأن تدفق الإمدادات بسبب نزاع محتمل في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم أبريل 0.85% أو 61 سنتاً إلى 71.46 دولاراً للبرميل، بعدما هبطت إلى 69.35 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل 0.40% أو 27 سنتاً إلى 65.69 دولاراً للبرميل، بعدما انخفضت إلى 63.60 دولاراً في وقت سابق.

وتابع المستثمرون بقلق المحادثات الأمريكية- الإيرانية، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي فشلها إلى صراع عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي «ماركو ‌روبيو»، مساء الأربعاء، إن ⁠إيران تحاول تطوير ⁠صواريخ باليستية عابرة ⁠للقارات، وإن المحادثات تركز إلى حد ⁠كبير ⁠على برنامج طهران النووي.

سياسة الإمدادات

وتترقب السوق نتائج اجتماع تحالف «أوبك+» المقرر عقده، الأحد، لتحديد سياسة الإمدادات لشهر أبريل، مع توقع بعض المندوبين زيادة طفيفة في الإنتاج، حسبما نقلت «بلومبرغ».

وتراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وفق التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من فبراير، وهي أقل وتيرة سحوبات منذ أواخر ديسمبر، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، أمس، ما يعني أن وتيرة السحب من المخزونات ظلت ضعيفة في الأسبوع الماضي، حيث أسهم الطقس الدافئ في معظم أنحاء الولايات المتحدة في خفض الطلب على التدفئة.