«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بدعم إيرادات مراكز البيانات

أعلنت شركة «إنفيديا» نتائج قوية للربع الرابع من سنتها المالية، متجاوزة توقعات المحللين، بدعم من قفزة في إيرادات قطاع مراكز البيانات بنسبة 75% لتصل إلى 62.3 مليار دولار. وقفز السهم بنحو 2% في التداولات الممتدة، مواصلاً مكاسبه منذ بداية العام.

وأعلنت شركة «إنفيديا» أن صافي دخلها تضاعف تقريباً ليصل إلى 43 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم، مقارنةً بـ 22.1 مليار دولار، أو 89 سنتاً للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وسجلت الشركة أرباحاً معدلة للسهم عند 1.62 دولار مقابل تقديرات بلغت 1.53 دولار، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 68.13 مليار دولار مقارنة بـ66.21 مليار دولار متوقعة. وارتفع إجمالي الإيرادات 73% على أساس سنوي من 39.3 مليار دولار، مع مساهمة قطاع مراكز البيانات بأكثر من 91% من المبيعات.

وأوضحت الشركة أن مبيعات وحدات الشبكات بلغت 10.98 مليارات دولار بزيادة 263% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيرادات وحدة الألعاب 47% إلى 3.73 مليارات دولار، لكنها تراجعت 13% مقارنة بالربع السابق.

وتتوقع «إنفيديا» أن تصل إيرادات الربع الأول المالي إلى 78 مليار دولار، بزيادة عن تقديرات المحللين البالغة 72.6 مليار دولار، مع استبعاد الإيرادات من الصين في التوقعات.

وأكدت أن شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا وألفابت تبقى أكبر عملائها، وتشكل أكثر من 50% من إيرادات مراكز البيانات.

ارتفع سهم «إنفيديا» 5% منذ بداية 2026، متفوقاً على جميع شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى. وحقق قطاع الألعاب، الذي يوفر رقائق الرسومات التي كانت في السابق تمثل غالبية إيرادات «إنفيديا»، مبيعات بلغت 3.73 مليارات دولار.

وكان متوسط التقديرات 4.01 مليارات دولار. وبلغت المبيعات المرتبطة بقطاع السيارات 604 ملايين دولار، في حين توقعت وول ستريت تسجيل 643 مليون دولار.