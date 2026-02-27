حجب نموذج «ديب سيك» عن شركات الرقائق الأمريكية

قالت مصادر مطلعة إن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «ديب سيك»، التي أثارت نماذجها منخفضة التكلفة ضجة في الأسواق العالمية العام الماضي، لم تعرض أحدث نموذج لها على شركات تصنيع الرقائق الأمريكية مثل «إنفيديا» و«إيه.إم.دي»، في خطوة غير معتادة قبل إطلاق تحديث رئيسين وفق وكالة «رويترز» أول من أمس الأربعاء.

أوضحت المصادر أن الشركة منحت حق الوصول المبكر إلى النموذج الجديد لموردين محليين، من بينهم «هواوي تكنولوجيز»، وذلك بدلاً من اتباع الممارسة المعتادة بمشاركة النماذج مع الشركات الأمريكية لضمان توافق الأداء مع معالجاتها.

أكدت المصادر أن ديب سيك لم تمنح «إنفيديا» و«إيه.إم.دي» حق الوصول إلى النموذج المقبل، بينما حصلت شركات الرقائق الصينية على أسبقية لعدة أسابيع لتحسين برامجها. وكان من المتوقع إطلاق النموذج بالتزامن مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وامتنعت «إنفيديا» و«إيه.إم.دي» عن التعليق، فيما لم ترد «ديب سيك» ولا «هواوي» على طلبات رويترز للتعليق. ولم يتضح بعد السبب وراء هذا القرار المفاجئ.