الين يرتفع من مستويات منخفضة

ارتفع الين من مستوياته المنخفضة، أمس، مع تقييم المستثمرين لأحدث الإشارات الصادرة عن بنك اليابان، بحثاً عن دلائل حول آفاق أسعار الفائدة، بالتزامن مع ترقب نتائج أرباح «إنفيديا» للحصول على رؤى حول الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت العملة اليابانية 0.2 %، مقابل الدولار، لتصل إلى 155.99 يناً، وهي في طريقها لكسر سلسلة خسائر استمرت يومين، بعد أن أبقى محافظ بنك اليابان على احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب قائمة.

وظل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات، مستقراً عند 97.678 ولا تزال الأسواق المالية تعتقد بالإجماع تقريباً أن أسعار الفائدة الأمريكية لن تتغير في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بمقدار 0.2 نقطة أساس، ليصل إلى 4.0518 %.

واستمرت حالة عدم اليقين بشأن كيفية رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكم المحكمة العليا في 20 فبراير، الذي أبطل تعريفاته الجمركية الطارئة.

وظلت الأحداث الجيوسياسية أيضاً محط اهتمام الأسواق، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة أخرى من المفاوضات في جنيف، لحل نزاعهما النووي طويل الأمد. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.18 دولار.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن صناع السياسات لا يزالون يتوقعون استقرار التضخم عند معدلهم المستهدف، البالغ 2 % في الأمد القريب.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 1.35 دولار. وظلت المخاطر السياسية المحلية محركاً رئيساً، حيث ركز المتداولون على الانتخابات المحلية في مانشستر، والتي نُظر إليها على نطاق واسع كاختبار رئيس لرئيس الوزراء كير ستارمر وحزبه العمال.

وفي الصين، تعززت قيمة اليوان مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، حيث ارتفع بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 6.8344 يواناً، وهو أقوى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، على الرغم من إشارة البنك المركزي إلى رغبته في كبح المكاسب السريعة للعملة.