"الإمارات دبي الوطني" يقدم تسهيلات تمويلية لـ " الخليج العربي للصناعات الحديدية"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إتمام تسهيلات تمويلية خضراء لصالح شركة "الخليج العربي للصناعات الحديدية". ويسهم التمويل في دعم جهود الشركة في التوسع في إنتاج الصلب منخفض الكربون.وسوف تستخدم "الخليج العربي للصناعات الحديدية"، التمويل لزيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب منخفض الكربون، استجابةً للطلب المتزايد على الصلب الأخضر من قطاعي العقارات والإنشاءات.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني:"من خلال هيكلة صفقة التسهيلات التمويلية الخضراء، إننا نرسخ سابقة واضحة للتمويل الصناعي المستدام. وتؤكد المكانة التي تتمتع بها شركة ’الخليج العربي للصناعات الحديدية‘ كإحدى شركات إنتاج الصلب الأقل انبعاثاً للكربون في المنطقة، على ريادتها في الإنتاج المستدام. ويمثل التعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني و’الخليج العربي للصناعات الحديدية‘ معياراً للممارسات الصناعية المستدامة التي تتماشى مع الطموحات الوطنية لدولة الإمارات في مجال التصنيع الأخضر."

وقال عاصم حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "الخليج العربي للصناعات الحديدية": "يعكس التمويل الثقة المتزايدة بالدور الذي يجب أن تساهم به الشركات الصناعية في تحقيق الخفض المدروس لانبعاثات الكربون. ويدعم استمرار الوصول إلى التمويل الأخضر قدرتنا على التوسع في إنتاج الصلب منخفض الكربون بصورة مسؤولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج مدروس في كيفية استثمارنا وتشغيلنا ونمونا. ويؤكد التعاون مع مؤسسة مالية رائدة في المنطقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، على أهمية مواءمة الأولويات الصناعية المشتركة مع أطر مالية موثوقة."

و قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يقوم إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني بمواءمة جميع صفقات التسهيلات التمويلية الخضراء مع المعايير الدولية، مدعومة بمتطلبات رصد وإبلاغ صارمة، بما يمنح الجهات والأطراف المعنية ضماناً بأن التمويل يحقق فوائد مناخية حقيقية. وتعكس الصفقة كيفية تعاون بنك الإمارات دبي الوطني مع مجموعة واسعة من القطاعات لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون."

ويتماشى التمويل مع مبادئ القروض الخضراء الصادرة عن جمعية سوق القروض (LMA)، مع اشتراطات صارمة بشأن استخدام العائدات، والمراقبة البيئية المستمرة، وتقديم تقارير سنوية عن الأثر البيئي، ما يضمن شفافية السوق ومساءلتها، ويُظهر في الوقت نفسه كيف يمكن للمؤسسات المالية والشركات الخاصة أن تسهم معاً في خلق قيمة مضافة من خلال حلول تمويلية مسؤولة بيئياً.

وتصنف الصفقة بأنها "خضراء" بموجب إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، وتسهم في تعزيز المكانة الإقليمية الرائدة للبنك في مجال التمويل المستدام وتعكس التزامه بدعم انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتستأثر صناعة الحديد والصلب بنسبة 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ما يجعل خفض انبعاثاتها الكربونية أمراً محورياً لتحقيق أهداف الحياد المناخي. ومع استمرار تحوّل هذه الصناعة نحو استخدام حديد منخفض الانبعاثات، تعكس هذه الصفقة إسهامات بنك الإمارات دبي الوطني في أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال التمويل الأخضر لقطاعات متنوعة.