الين ​قرب أدنى مستوى في أسبوعين

حوم الين، الذي شهد تداولات متقلبة، ​قرب أدنى مستوى في أسبوعين، أمس، في وقت رشحت ‌فيه الحكومة ​لعضوية مجلس البنك المركزي الياباني أكاديميين يعتبران ممن يميل للسماح بتضخم أعلى لتحفيز النمو الاقتصادي، بينما أدى ارتفاع مفاجئ في التضخم إلى صعود الدولار الأسترالي.

وزاد الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.7109 دولار بعد صعودٍ للتضخم عزز من توقعات رفع أسعار الفائدة، وسجلت ⁠العملة الأسترالية بذلك أفضل أداء في جلسة التداول الآسيوية التي تابع خلالها المتعاملون إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطاب حالة الاتحاد.

وحقق الدولار النيوزيلندي والجنيه الاسترليني واليورو مكاسب أقل مما أدى لهبوط للدولار إلى 1.1796 ‌أمام اليورو و1.3520 أمام الجنيه الاسترليني.

وظل الين تحت ضغط، الأربعاء، بعد أن هبط 0.8 بالمئة الليلة الماضية ليلامس مستوى 156.28 للدولار بسبب ‌تقرير أفاد بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عبرت عن تحفظاتها ‌إزاء المزيد من رفع أسعار الفائدة لمحافظ بنك اليابان. وحوم الين ‌حول مستوى 156 وجرى تداوله في أحدث التعاملات عند 155.77.

ورشحت الحكومة اليابانية، الأربعاء، اثنين من الأكاديميين، يعتبران ممن يميلان لتقبل ​معدل تضخم مرتفع من أجل رفع ​النمو، للانضمام إلى مجلس بنك اليابان، ⁠مما يمنح مؤشرات عن طريقة التفكير المحتملة في السياسة النقدية.

ويشهد الين ⁠انخفاضاً منذ سنوات بسبب أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان، ويتعرض لضغوط منذ تولي تاكايتشي السلطة في أكتوبر بسبب مخاوف من أنها ستزيد الضغط على ميزانية البلاد.

وصعد الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5983 دولار وواصل اليوان المكاسب القوية التي سجلها الثلاثاء ليلامس مستوى قرب ذروة ثلاث سنوات عند 6.8703.

وقال محللون إن إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية ​الأشد صرامة التي فرضها ترامب من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى انخفاض الرسوم الإجمالية على البضائع الصينية، مما يمهد الطريق لمزيد من الارتفاع في قيمة اليوان. وحققت العملة الصينية مكاسب تقارب سبعة بالمئة ​في عشرة أشهر.