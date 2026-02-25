الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا بأدنى مستوى منذ 2022

تراجعت أسعار فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات، ما عزز نشاط إعادة التمويل، في حين ظل طلب المشترين على المنازل ضعيفًا رغم تراجع تكلفة الاقتراض.

وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، الأربعاء، هبط متوسط سعر الفائدة على القروض لأجل 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 6.09% في الأسبوع المنتهي 20 فبراير، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.

وأدى هذا إلى ارتفاع طلبات إعادة تمويل القروض العقارية بنسبة 4% على أساس أسبوعي، لتظل مرتفعة بنسبة 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما طلبات الحصول على قروض لشراء المنازل فتراجعت بنحو 5% على أساس أسبوعي، في إشارة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المنازل إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا يزالان يضغطان على قرارات الشراء.