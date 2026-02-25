«إي. أون» تضخ 48 مليار يورو لدعم التحول الطاقي وتحقق نمواً في أرباح 2025

أكدت إي. أون، أكبر شركة طاقة في ألمانيا، دورها المحوري في التحول نحو نظام طاقة محايد مناخياً، مشيرة إلى أن نحو 70% من قدرات طاقة الرياح البرية وحوالي 50% من قدرات الطاقة الشمسية في البلاد تمر حالياً عبر شبكاتها.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة إيسن مقراً لها، أنه تم أخيراً ربط المنشأة رقم مليونيْن للطاقة المتجددة بشبكتها في ألمانيا، لتصل القدرة الإجمالية المنقولة عبر شبكاتها إلى نحو 110 جيجاوات، في مؤشر على اتساع نطاق البنية التحتية للطاقة النظيفة. وللمقارنة، تبلغ قدرة محطة كهرباء كبيرة تعمل بالفحم الحجري نحو جيجاوات واحد فقط.

وتعد «إي. أون» أكبر مشغل لشبكات توزيع الكهرباء في ألمانيا، كما تصنف أكبر مزود للطاقة في البلاد، إذ تخدم نحو 12 مليون عميل كهرباء ومليوني عميل غاز.

وعلى صعيد الأداء المالي، أعلنت الشركة أنها حققت أهدافها خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود الخاصة في عام 2025 إلى 9.8 مليارات يورو، بزيادة 9% مقارنة بالعام السابق. وأرجعت ذلك إلى النمو القوي في أعمال الشبكات المدفوع باستثمارات كبيرة، إذ رفعت حجم استثماراتها خلال 2025 من 7.5 إلى 8.5 مليارات يورو. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 6% ليصل إلى 3 مليارات يورو مقارنة بعام 2024، مع خطط لزيادة توزيعات الأرباح من 55 إلى 57 سنتاً للسهم.

وقالت المديرة المالية، ناديا ياكوبي: إن الشركة تواصل الاستثمار بكثافة في شبكاتها وتحديث البنية التحتية للطاقة، مؤكدة أن التحول في قطاع الطاقة يُحسم على مستوى الشبكات، وأن النتائج المالية القوية توفر الأساس اللازم لهذه الاستثمارات.

كما أعلنت «إي. أون» عزمها توسيع برنامجها الاستثماري خلال السنوات المقبلة، مع خطط لضخ نحو 48 مليار يورو بين عامي 2026 و2030، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 43 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2028. وتتوقع الشركة، في ضوء هذه الخطط، ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود الخاصة إلى نحو 13 مليار يورو بحلول عام 2030، وزيادة صافي الربح المعدل إلى حوالي 3.8 مليارات يورو، ما يعزز موقعها في قيادة التحول الطاقي في ألمانيا.