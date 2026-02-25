«كريبتو دوت كوم» تنال موافقة مشروطة لترخيص بنك في أمريكا

أعلنت «كريبتو دوت كوم» أنها حصلت على موافقة مشروطة لاستخراج ترخيص بنك استئمان وطني في الولايات المتحدة، ما يمهد الطريق أمام منصة تداول الأصول الرقمية لتقديم خدمات العملات المشفرة بصفتها مؤسسة خاضعة للتنظيم الفيدرالي.

وقالت منصة العملات المشفرة، في بيان: إنها خضعت لمراجعة من مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، الجهة التي تمنح تراخيص البنوك الوطنية. وكشفت الشركة أنها تعتزم استخدام الترخيص لتقديم خدمات مثل التخزين وتسوية الصفقات.

وبذلك تنضم «كريبتو دوت كوم» إلى مجموعة من شركات الأصول الرقمية، من بينها «سيركل إنترنت غروب» و«باكسوس»، حصلت خلال الشهور الماضية على موافقات مشروطة لاستخراج تراخيص بنوك أمريكية مطلوبة.

غير أن التحول إلى بنوك استئمانية لا يتيح لهذه الشركات العمل كمؤسسات مالية محلية تقليدية مخصصة للأفراد والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لكنها تستطيع الاحتفاظ بالأصول في عهدتها، على غرار شركات مثل «بنك أوف نيويورك ميلون» أو «ستيت ستريت».

وقال الرئيس التنفيذي كريس مارشاليك في بيان: إن «هذه الموافقة المشروطة تمثل أحدث دليل على التزامنا بالامتثال، وبتقديم خدمات موثوقة وآمنة يتوقعها عملاؤنا من (كريبتو دوت كوم)».

وتخضع «كريبتو دوت كوم» بالفعل للتنظيم على مستوى الولاية من قبل إدارة الخدمات المصرفية في نيوهامشير، بصفتها شركة استئمان غير إيداعية. ولا تؤثر الموافقة الفيدرالية المشروطة على العمليات القائمة لشركة الاستئمان في الولاية، بحسب بيان الشركة.

وسيحمل بنك الاستئمان الوطني اسم «فوريس داكس ناشيونال ترست بنك»، وسيعمل باسم «كريبتو دوت كوم ناشيونال ترست بنك».

حافظت «كريبتو دوت كوم» ومديروها التنفيذيون على علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإمبراطوريته التجارية.

وقد عقدت المنصة شراكات مع «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب» في مشروعات عدة، من بينها عدد من الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، وتوسع منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» في أسواق التوقعات، إضافة إلى شركة خزانة أصول رقمية.

وكان مارشاليك من أوائل المديرين التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة الذين زاروا ترامب في منتجع «مار إيه لاغو» بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2024.