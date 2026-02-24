بنما تستولي على ميناءين رئيسيين عند مداخل القناة



سيطرت حكومة بنما على ميناءين عند مداخل قناة بنما، بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا أعلن عدم دستورية الامتياز الممنوح لشركة سي كي هاتشيسون التي تدير الموانئ منذ عقود، وفق ما أفادت الشركة ومصادر رسمية.

وأصدر مرسوم حكومي يسمح لـ«هيئة البحرية في بنما» بالسيطرة على الميناءين لأسباب تتعلق بـ«المصلحة الاجتماعية العاجلة»، بما في ذلك جميع الممتلكات المنقولة داخل أو خارج محطتي «بالبوا» و«كريستوبال»، وخص بالذكر الرافعات والمركبات وأنظمة الكمبيوتر والبرمجيات.

توقف العمليات

أعلنت شركة سي كي هاتشيسون أنها أوقفت عملياتها بعد وصول المسؤولين الحكوميين إلى الموانئ، مع التهديد بالملاحقة الجنائية في حال عدم امتثالها. واعتبرت الشركة الاستيلاء نقطة ذروة لحملة غير قانونية شنتها الدولة منذ عام ضدها وضد مستثمريها، مطالبة بتعويض عن استثماراتها الطويلة الأمد.

تداعيات دولية

تأتي هذه الخطوة في سياق تنافس جيوسياسي أوسع بين الولايات المتحدة والصين، إذ كانت بنما محط اهتمام البلدين بسبب موقعها الاستراتيجي في قناة التجارة الدولية. وكان من المقرر أن تبيع سي كي هاتشيسون الميناءين إلى تحالف يضم شركة الاستثمار الأمريكية بلاك روك، لكن الحكومة الصينية تدخلت لإيقاف الصفقة.

وقد أدانت هونغ كونغ الاستيلاء على الموانئ، مؤكدة تقديم احتجاج صارم لدى قنصلية بنما ودعمها الحقوق القانونية لشركاتها في الخارج. كما أكدت الصين من خلال المتحدث باسم الخارجية ماو نينج، أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية للشركة.

أهمية الموانئ

يمثل ميناءا «بالبوا» و«كريستوبال» نقاطاً حيوية للتجارة الدولية عبر قناة بنما، واستيلاء الحكومة يعكس جهود الدولة للسيطرة على الأصول الاستراتيجية، في حين يبقى ملف التعويضات القانونية والمطالبات الدولية محل متابعة دقيقة من المستثمرين والدول المعنية.