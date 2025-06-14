النفط يقفز أكثر من 7 % ويسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

قفزت أسعار النفط 7.35 %، الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أشهر عدة بعد أن شنت إسرائيل هجمات على إيران، ما دفع طهران للتوعد بالرد وجدد مخاوف تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» أكثر من 5 دولارات بنسبة 7.35 % لتصل إلى 74.63 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت مستوى مرتفعاً خلال يوم عند 78.50 دولاراً، وهو الأعلى منذ 27 يناير، أي نحو 5 أشهر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.53 دولارات، أو 6.66 %، إلى 72.57 دولاراً بعد أن وصل إلى 77.62 دولاراً خلال الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ 21 يناير.

ومكاسب الجمعة هي أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022 بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة. وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط: «إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتضرر ومستمرة في العمل».

وقال أولي هفالبي، المحلل لدى ‬‬«إس.إي.بي»: «إن القلق الرئيس هو ما إذا كانت التطورات الأحدث ستؤثر على مضيق هرمز». وأوضح أن الممر المائي الرئيس كان معرضاً لخطر التأثر بالتقلبات الإقليمية المتزايدة في السابق، لكنه لم يتأثر حتى الآن». وأضاف أنه لم يكن هناك أي تأثير على تدفق النفط في المنطقة حتى الآن.

ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط في العالم عبر مضيق هرمز، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود.

وقال أولي هانسن المحلل لدى «ساكسو بنك»: «لم تتأثر أي منشآت للطاقة بالضربات الإسرائيلية، وبالتالي يظل خطر تعطيل الإمدادات منخفضاً، ويجب أن يقلل بمرور الوقت علاوة المخاطر ما لم تقرر إيران جر دول أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة، إلى الصراع».

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص: «إن التصعيد بين إسرائيل وإيران لا يبرر أي تغييرات فورية في إمدادات النفط، إذ لا تزال الأوضاع الحالية مستقرة».

فيما قال بنك «جولدمان ساكس»: «إنه زاد علاوة مخاطر جيوسياسية إلى توقعاته المعدلة لأسعار النفط لصيف 2025، لكنه لا يزال يفترض عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران».

وحافظ البنك على توقعاته بأن النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55 - 59 دولاراً في الربع الرابع من عام 2025 وإلى نطاق 52 - 56 دولاراً في عام 2026.

ويفترض البنك أن علاوة المخاطر الجيوسياسية ستنخفض إذا لم يتأثر عرض النفط.

ويقول البنك: «إنه في حال أدى الضرر المحتمل للبنية التحتية للتصدير في إيران إلى انخفاض العرض مؤقتاً 1.75 مليون برميل يومياً، وساهم إنتاج «أوبك+» الإضافي في تعويض نصف العجز الإيراني، فقد يصل سعر خام برنت إلى ما يزيد قليلاً عن 90 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى 60 في 2026». وأضاف البنك: «قد ترتفع أسعار النفط بشدة في ظل سيناريوهات التقلبات الحادة، حيث يتأثر إنتاج النفط الإقليمي أو شحنه سلباً على نطاق أوسع».