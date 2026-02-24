الين يتراجع وسط اضطرابات الرسوم الجمركية

تراجع الين، الثلاثاء مع تقييم الأسواق لتداعيات الاضطرابات المتجددة على التجارة العالمية بسبب ​نظام الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعوض الدولار خسائره مع استئناف التداول في الصين واليابان بعد عطلات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية المبرمة حديثاً بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة.

وانخفض الين بعد أن أعلنت الصين فرض قيود على الصادرات إلى شركات يابانية في مؤشر آخر على توتر العلاقات. وتخيم أحدث تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على التوقعات التجارية العالمية.

وقضت المحكمة الأمريكية العليا يوم الجمعة بأن استخدام ترامب لقانون الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية يتجاوز سلطته، لكن بعد ساعات ⁠قليلة لجأ ترامب إلى قانون آخر وفرض ضريبة جديدة على جميع الواردات.

وقال راي أتريل خبير استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني: «عدنا الآن إلى بيئة ضبابية للغاية... إنها مجرد حالة من عدم اليقين بشأن شكل المشهد التجاري في المستقبل، في وقت وقعت فيه معظم الدول على اتفاقيات تجارية أو كانت على وشك التوقيع عليها».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2% إلى 97.90. وانخفض اليورو 0.14% إلى 1.1768 دولار، وهبط الين 0.4% إلى 155.27 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه الاسترليني 0.08% إلى 1.‌3478 دولار.

وقال ترامب السبت إنه سيرفع التعريفة المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو ‌الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: إن الدول التي «ستمارس الألاعيب» في أعقاب حكم المحكمة العليا ستخضع لرسوم أعلى.

وتدرس ​إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي ​على صناعات مثل البطاريات كبيرة الحجم والأنابيب البلاستيكية ⁠والمواد الكيميائية الصناعية ومعدات شبكات الكهرباء والاتصالات، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقرر البرلمان الأوروبي الاثنين تأجيل التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الضريبة الجديدة على الواردات.

في غضون ذلك، تنتشر الشكوك في ​الأسواق المالية حول استدامة الاستثمارات ⁠الضخمة في الذكاء الاصطناعي ⁠ويعبر صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قلقهم بشأن ارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو على الأقل.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر الاثنين إنه منفتح على ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع المجلس المقرر في مارس إذا أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر فبراير إلى أن سوق العمل الأمريكية «تحولت إلى أساس أكثر صلابة» بعد ضعف عام 2025.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية الاثنين إن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية في بيروت، وسط ‌مخاوف متزايدة بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

فيما ارتفع الدولار الأسترالي0.1% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.706 دولار، ​ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي ليستقر عند 0.5957 دولار.

وبلغ اليوان الصيني أقوى مستوى له مقابل الدولار في ما يقرب من 3 سنوات على أمل أن يؤدي نظام الرسوم الجمركية الأمريكي الجديد إلى خفض الضرائب على الصادرات الصينية.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 2.2% إلى 63188.51 ​دولاراً وهبط سعر إيثر 2% إلى 1826.89 دولاراً.