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أعمال

العجز التجاري الأمريكي يسجل في سبتمبر أعلى مستوى له منذ 2022

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البيان

دبي
البيان

سجل العجز في الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعاً حاداً خلال شهر سبتمبرالماضي، محققاً أعلى مستوى له منذ بداية العام 2022، بحسب البيانات التي نشرها مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن العجز التجاري زاد بنسبة 19.2% إلى 84.4 مليار دولار مقابل 70.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس بعد التعديل مع تراجع الصادرات.

وخفضت التجارة 0.56% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث، كما أسهمت في عرقلة نمو الاقتصاد على مدى ثلاثة أرباع متتالية.