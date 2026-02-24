العملات المشفرة تقلّص خسائرها

قلصت العملات المشفرة خسائرها في تعاملات أمس، لتتداول البتكوين فوق 66 ألف دولار، وسط تأثير حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق.

وتراجعت البتكوين بنسبة 1.67% لتصل إلى 66.284 ألف دولار، مقلصة خسائرها بعدما هبطت في وقت سابق إلى 64.3 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ السادس من فبراير الجاري.

كذلك، هبطت الإيثيريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة - بحوالي 1.4% لتتداول عند 1915.05 دولاراً، وانخفضت كل من الريبل 1.81% لتصل إلى 1.365 دولار، فيما ارتفعت «دوج كوين» 1.6% عند 0.096 دولار.

ومحت «بتكوين» في وقت سابق من هذا الشهر المكاسب المتبقية التي حققتها منذ فوز ترامب بإعادة انتخابه في نوفمبر 2024.

ودفعت الآمال المرتبطة بإدارة ثانية أكثر دعماً للعملات المشفرة العملة إلى سعر قياسي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، قبل موجة بيع حادة تركت الأصول الرقمية في حالة اضطراب منذ ذلك الحين.

وشهدت سوق العملات المشفرة الأوسع محو أكثر من تريليوني دولار من قيمتها، مع تعرض سوق الرموز الأصغر لضربة أشد.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، خسرت سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار إضافية من قيمتها، وفق بيانات «كوين غيكو» (CoinGecko).

وأظهرت بيانات من «ديريبت» (Deribit)، وهي منصة لتداول مشتقات العملات المشفرة، أن تحوط المستثمرين من هبوط «بتكوين» يتركز عند مستوى 60 ألف دولار.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن الشريكة المؤسسة في «أوربت ماركتس» كارولين مورون قولها «إن سوق العملات المشفرة لا تزال هشة، إذ يراهن المتعاملون على مستوى دعم عند 60 ألف دولارٍ»، مضيفة أن «عدم اليقين على الصعيد الكلي يضغط حالياً على السوق، من التوترات الجيوسياسية في إيران إلى تقلبات الرسوم الأمريكية، ما قد يقود إلى اختبار هذا المستوى مجدداً».