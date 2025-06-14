تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن يرفع أسعاره

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، ما أثار المخاوف من اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.48% إلى 3452.60 دولاراً للأوقية ليقترب من أعلى مستوياته المسجلة في أبريل عند 3500.05 دولار. وصعد المعدن الأصفر بنحو 4% خلال أسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 3461 دولاراً.

وقال دانيال بافيلونيس، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة «آر.جيه.أو فيوتشرز»: «ستظل الأسعار مرتفعة تحسباً لما هو قادم».

كما زادت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة في وقت سابق من الأسبوع من بريق الذهب، ما عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وينظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه من الأصول الآمنة، لا سيما في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويميل إلى الازدهار عند انخفاض تكاليف الاقتراض.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.24 دولاراً للأونصة، لترتفع 1 % تقريباً خلال الأسبوع. وهبط البلاتين 3.9% إلى 1244.91 دولاراً لكنه صعد 6.3% خلال الأسبوع. وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1052.28 دولاراً، لكنه زاد 0.7% خلال الأسبوع.