مداهمة مقر «أمازون» في اليابان بشبهة الاستغلال

داهمت هيئة تنظيم المنافسة اليابانية مكاتب شركة «أمازون» في البلاد، أمس، للاشتباه في أن عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي «يسيء استخدام مركزه المهيمن» لإجبار البائعين على خفض أسعارهم، وفق مصدر مطلع على الملف.

وأشار المصدر، في تأكيد لمعلومات صحافية، إلى أن لجنة التجارة العادلة اليابانية، المسؤولة عن تطبيق قواعد مكافحة الاحتكار في الأرخبيل، داهمت مقر «أمازون» في اليابان.

وهذا ثالث تحقيق يستهدف الشركة بسبب ممارسات محتملة مخلة بالمنافسة.هذه المرة، تركز الهيئة على ميزة «باي بوكس» («صندوق الشراء»)، وهي خاصية مرغوبة للغاية على موقع Amazon.co.jp تتيح إبراز المنتجات بشكل واضح.

وتؤدي هذه الخاصية إلى منافسة شديدة بين بائعين كثر يعرضون السلعة نفسها على المنصة، ويعتبرون ظهورهم على هذا الموقع «مسألة حياة أو موت»، وفق ما قال المصدر المطّلع لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: «لقد قيل لنا إن الحصول على ميزة +صندوق الشراء+ يُحدث فرقاً كبيراً في المبيعات».ومع ذلك، وفقاً لهذا المصدر، فإن أمازون - الحريصة على الحفاظ على تفوقها على منصات التجارة الإلكترونية المنافسة - متهمة بدفع البائعين إلى خفض أسعارهم... تحت طائلة إرغامهم على التخلي عن الظهور في خاصية «صندوق الشراء» في حالة الرفض.

وتُتهم المجموعة الأمريكية أيضاً بإرغام البائعين على استخدام خدماتها اللوجستية الداخلية للتغليف ومعالجة الطلبات والشحن.وخلص المصدر نفسه إلى أن هذه التكتيكات قد تُدرج ضمن خانة «إساءة استخدام المركز المهيمن» و«المعاملات الخاضعة لشروط تقييدية»، وهو ما يحظره قانون مكافحة الاحتكار الياباني .وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تكن «أمازون» بفرعها الياباني متاحة على الفور للرد.