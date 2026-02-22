الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية





أرجأ الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، على الرغم من قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الواردة من الكتلة الأوروبية.

وكشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد النقاب عن أن الولايات المتحدة أرسلت خطابا يتضمن الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مالم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات وقالت إنه من أجل ذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس المقبل.

يأتي إعلان فون ير لاين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس “السبت” إنه سيفرض رسوما بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، على الرغم من المفاوضات المستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فون دير لاين قولها إن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي وأن المفوضية ستواصل الإعداد لمزيد من الإجراءات المضادة خلال الأسابيع المقبلة.

وحسب معلومات سابقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات المضادة التي يخطط لها التكتل من شأنها أن تؤثر على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار يورو (5ر24 مليار دولار).

ومن المقرر أن يجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا “الإثنين” لبحث الخطوات التالية في أعقاب التحول الأخير في موقف ترامب خلال مطلع الأسبوع.

ولايزال من غير الواضح ما إذا كان الوزراء سيؤيدون قرار فون دير لاين تعليق فرض الإجراءات المضادة، لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.