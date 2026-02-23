ترامب يمهد لمرحلة من الفائدة المنخفضة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة، وذلك خلال تصريحات كان يشير فيها إلى رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحافي: «لدينا رئيس غير كفء تماماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يحب أسعار الفائدة المرتفعة لأسباب سياسية، لكننا سيكون لدينا شخص جيد للغاية، وينبغي أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وأعلن ترامب الشهر الماضي عن عزمه ترشيح كيفن وارش لخلافة جيروم باول، عندما تنتهي ولايته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

وامتد مسار وارش المهني بين وول ستريت والإدارة الأمريكية، إذ عمل في بنك مورغان ستانلي العملاق في مجالي الاندماج والاستحواذ، وشغل منصب السكرتير التنفيذي للمجلس الاقتصادي الوطني، ثم أصبح أصغر عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعمر 35 عاماً.

وعُرف عن وارش مشاركته الفاعلة في إدارة الأزمة المالية العالمية (2008 - 2009)، وانتقاده المستمر لسياسات البنك المركزي، إلى جانب إسهاماته البارزة في السياسات التنظيمية والاقتصادية الأمريكية.