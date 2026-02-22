أنظار مستثمري «وول ستريت» على نتائج «إنفيديا» وتداعيات رسوم ترامب

يترقّب المستثمرون في الأسبوع الجاري النتائج المالية لشركة إنفيديا، التي تُعد مؤشراً رئيسياً لقطاع الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتهدئة سوق الأسهم الأمريكية التي تعرضت لاضطرابات بفعل مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تداعيات قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وكان حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة بإبطال رسوم ترامب قد منح الأسواق دفعة أولية، فارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة، إلا أن المستثمرين ما زالوا يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن الأشكال الأخرى من الرسوم التجارية التي قد يلجأ إليها ترامب، وكيفية تعامل الحكومة الأمريكية مع الدعاوى القضائية وعمليات استرداد الرسوم.

مفاجأة ترامب

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 15%، مع استمراره في انتقاد حكم المحكمة العليا الذي ألغى ضرائب الاستيراد السابقة التي فرضها.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيستبدل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة بضريبة بنسبة 10% على جميع البضائع القادمة إلى الولايات المتحدة، لكنه أعلن يوم السبت على موقع تروث سوشيال أنه سيتم زيادة هذه النسبة إلى 15%.

وستدخل هذه التعريفات الجمركية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 24 فبراير ويمكن أن تظل سارية لمدة خمسة أشهر فقط قبل أن يتعين على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.

أرباح قطاع التكنولوجيا

وإلى جانب هذا العامل الضاغط ونتائج إنفيديا المرتقبة، ستتجه أنظار وول ستريت أيضاً إلى تقارير أرباح أخرى في قطاع التكنولوجيا، لا سيما شركات البرمجيات الكبرى التي تواجه ضغوطاً متزايدة وسط مخاوف من أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في نماذج أعمالها.

ومن المنتظر أن تصدر إنفيديا، عملاق أشباه الموصلات وأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، تقريرها يوم الأربعاء، في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الثقيل الوزن وأسهم الشركات العملاقة الأخرى بداية متعثرة لعام 2026، ما يضغط على المؤشرات الرئيسية التي قادتها هذه الشركات إلى الارتفاع خلال السنوات الماضية.

وكانت شركات الحوسبة السحابية العملاقة قد أعلنت خططاً لزيادة الإنفاق الرأسمالي بهدف توسيع مراكز البيانات والبنية التحتية، والتي تعتمد غالباً على معدات إنفيديا، ما يمهد الطريق أمام الشركة لتحقيق نتائج قوية، وفقاً لمارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور» لخدمات التقاعد وإدارة الثروات.

وقالت نورتون إن توقع تحقيق نتائج استثنائية من إنفيديا ظل سمة ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفة أن من الصعب على الشركة أن تفاجئ الأسواق عندما يكون الجميع يتوقع منها التفوق.

«وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2% منذ بداية العام، إلا أن التقلبات كانت ملحوظة على مستوى القطاعات. فقد تعرضت أسهم قطاعات مثل البرمجيات وإدارة الثروات وخدمات العقارات لضغوط حادة بسبب المخاوف من تأثرها سلباً بتطورات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 1500% منذ أواخر عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي. أما في عام 2026، فكانت مكاسب السهم حتى يوم الخميس عند نحو 0.8%. في المقابل، تكبدت شركات أخرى من مجموعة «العظماء السبعة» التي غذّت موجة الصعود الحالية خسائر أكبر هذا العام؛ إذ تراجعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 17% في 2026، فيما انخفضت أمازون بنحو 11%.

«وتتمتع إنفيديا بوزن مؤثر في المؤشرات الرئيسية، إذ يشكل سهمها وحده نحو 7.8% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500».

وبالنسبة للربع المالي الرابع، يُتوقع أن تسجل الشركة نمواً بنسبة 71% في ربحية السهم لتصل الإيرادات إلى 65.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات إل إس إي جي.

أما للسنة المالية المقبلة، فيقدّر متوسط توقعات المحللين أن تبلغ ربحية السهم 7.76 دولارات، بزيادة قدرها 66%. إلا أن نطاق التوقعات واسع، بحسب ميليسا أوتو، رئيسة الأبحاث في إس آند بي جلوبال فيزيبل ألفا، حيث تتراوح التقديرات بين 6.28 دولارات في الحد الأدنى و9.68 دولارات في الحد الأقصى.

وقالت أوتو إنه إذا كان المتفائلون على صواب، فقد لا يبدو السهم مرتفع الثمن كثيراً، أما إذا كان المتشائمون محقين، فالسهم ليس رخيصاً إلى هذا الحد.

ومن المتوقع أن تحمل تصريحات الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ خلال مكالمة الأرباح الفصلية أصداء أوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بالنسبة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تعرضت أسهمها لضغوط بسبب المخاوف من ضعف العائد على الإنفاق الرأسمالي.

وقال نيك جورجي، كبير استراتيجيي الأسهم في «ألباين ماكرو»، إن هوانغ مطالب بإظهار ثقته في عملائه الرئيسيين، مضيفاً أن تشجيع إنفيديا المستمر لكبار عملائها يُعد أمراً إيجابياً للمستثمرين في منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.

كما ستكون تقارير شركات البرمجيات الكبرى مثل سيلزفورس وإنتويت ذات أهمية خاصة هذا الأسبوع في ظل تداعيات الذكاء الاصطناعي على القطاع. ويُذكر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للبرمجيات والخدمات تراجع بنحو 20% منذ بداية العام.

وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في «باكر أفينيو لإدارة الثروات»، إن الأسبوع الجاري سيكون مهماً للغاية لقطاع البرمجيات. وأضاف أنه رغم أن موجة البيع في القطاع تبدو مبالغاً فيها، فإن بعض شركات البرمجيات ستضطر إلى إيجاد سبل للتكيف والابتكار.

ومن المنتظر أيضاً أن تعلن شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل ديل وكورويف عن نتائجها خلال الأسبوع الجاري.

وخارج قطاع التكنولوجيا، تصدر نتائج شركتي التجزئة هوم ديبوت ولووز مع اقتراب موسم أرباح الربع الرابع من نهايته؛ كما سيقيّم المستثمرون خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء.

ورغم تعثر قطاع التكنولوجيا، فقد حظيت المؤشرات بدعم من تحوّل الاستثمارات نحو قطاعات مثل الطاقة والصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وختمت نورتون بالقول إن السوق تبدو محيرة إلى حد ما، إذ إن كل ما كان ناجحاً في عام 2025 يواجه صعوبات في 2026، بينما القطاعات التي كانت متأخرة في 2025 أصبحت تحقق أداءً جيداً هذا العام.

أبرز الأحداث الأسبوع:

الاثنين، 23 فبراير

خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير

طلبيات المصانع/ ديسمبر

الثلاثاء، 24 فبراير

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي

مؤشر أسعار المنازل من «إس آند بي كايس-شيلر»

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك

خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير

خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

مؤشر المخزونات بالجملة

مؤشر ثقة المستهلك

نتائج: هوم ديبو، إتش بي، لوسيد

الأربعاء، 25 فبراير

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد

نتائج: إنفيديا، سيلزفورس، سنوفليك

الخميس، 26 فبراير

مطالبات إعانة البطالة الأولية

نتائج: بايدو، إنتويت، ديل

الجمعة، 27 فبراير

مؤشر أسعار المنتجين

مؤشر الإنفاق على البناء

الإنفاق على البناء

مؤشر الأعمال في شيكاغو

نتائج: بيركشاير هاثاواي