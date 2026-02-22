تزايد التوترات الجيوسياسية يرفع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أسبوعياً مع تزايد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وعقب المحادثات الأمريكية الإيرانية وتهديدات الرئيس دونالد ترامب المتكررة في الأيام الأخيرة بتوجيه ضربة إلى إيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6 % خلال الأسبوع، لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 71.76 دولاراً للبرميل مقابل 67.75 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 5.5 % لتسجل عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع 66.39 دولاراً للبرميل، مقابل 62.89 دولاراً الأسبوع الماضي.

وتقيم ⁠الأسواق أيضاً تأثير وفرة المعروض على الأسعار، مع ميل تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء نحو استئناف زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل.