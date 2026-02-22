الذهب والفضة يواصلان اللمعان

واصل الذهب لمعانه ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 1 % بعدما اخترق مستوى الـ5 آلاف دولار للأونصة، مسجلاً 5099 دولاراً مقابل 5042 دولاراً الأسبوع الماضي. يعكس هذا الأداء استمرار تموضع المستثمرين في الذهب كملاذ آمن تقليدي في فترات الضبابية الجيوسياسية وتصاعد عدم اليقين الاقتصادي.

فعند احتدام التوترات الدولية أو تزايد المخاطر السياسية والتجارية، تتجه التدفقات الاستثمارية نحو الأصول الدفاعية التي تحتفظ بقيمتها عبر الدورات، وفي مقدمتها المعدن الأصفر، بما يعزز الطلب الفعلي والاستثماري عليه، كما يستفيد الذهب من بيئة تتسم بتقلبات في أسواق الأسهم والسندات، والتباين في توقعات أسعار الفائدة، إذ يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم وتآكل القوة الشرائية للعملات.

كذلك ارتفعت الفضة خلال الأسبوع بأكثر من 9 % وتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 84.57 دولاراً مقارنة مع 77.40 دولاراً الأسبوع الماضي.