Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

undefined's profile picture

البيان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الأميركية.

وفي سياق متصل، انتقد ترامب قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية، واصفاً إياه بأنه “مناهض لأميركا بشكل صارخ”، معتبرًا أن الحكم يقيّد صلاحيات الإدارة في فرض إجراءات تجارية دفاعية.

وأضاف أن العديد من الدول دأبت على استغلال الولايات المتحدة تجاريًا “من دون عقاب”، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد سياسات أكثر تشددًا لضمان ما وصفه بـ”التجارة العادلة والمتوازنة”.