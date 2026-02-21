بعد انتكاسة قضائية.. ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 %

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10 % على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها.



وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية «لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية».



ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة، متهماً المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ«مصالح أجنبية». وقال: «أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا».

وأعلن أنه سيستخدم آلية بديلة لفرض تعرفة موحدة جديدة بنسبة 10 بالمئة. وأضاف: «من أجل حماية بلدنا، يمكن للرئيس في الواقع أن يفرض رسوماً جمركية أكثر مما كنت أفرضه في الماضي».