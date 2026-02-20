سعر الغاز الأوروبي يقفز 5.6 % خشية تراجع الإمدادات أو تعطيل مضيق هرمز

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مقتفية أثر النفط في تحقيق المكاسب، مع تركيز التجار على الأنباء التي أشارت إلى أن التدخل العسكري الأمريكي في إيران قد يأتي أقرب مما كان متوقعاً.

وأغلقت العقود المستقبلية القياسية على ارتفاع 5.6%، وسط مخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل حركة السفن في مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر موقع «أكسيوس» أن أي عملية عسكرية أمريكية يُرجح أن تكون «حملة تمتد لأسابيع»، وليس كما حدث بالعملية المحدودة التي جرت في فنزويلا الشهر الماضي.

وشهدت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات كبيرة منذ بداية العام الجاري، إذ أدت التحولات في الطقس والمخاطر الجيوسياسية إلى زعزعة ثقة المستثمرين في السوق. كما أسهمت التغييرات السريعة في مراكز استثمار صناديق التحوط والمضاربين الآخرين في تفاقم شدة التقلبات.

رغم أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب كانت قوية في الآونة الأخيرة، ما ساعد على تلبية الطلب بعد السحب السريع من احتياطيات الوقود، فإن المنطقة تواجه موسم تخزين صعباً العام الجاري، ويمكن أن يصبح أكثر تعقيداً في حال استمرار اضطرابات التجارة لفترة طويلة.

ويُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أنحاء القارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين المقبلين، ما قد يخفض استهلاك الغاز ويساعد على كبح المزيد من السحب من مواقع التخزين تحت الأرض. رغم ذلك، ما زالت المخاوف بشأن توازن سوق الغاز في أوروبا قائمة.

وأغلقت العقود الهولندية لأقرب استحقاق، وهي المعيار الأوروبي لأسعار الغاز، عند 31.48 يورو لكل ميغاواط في الساعة بعد تقلبات أمس. رغم ذلك، ما زالت الأسعار منخفضة 20% منذ بداية الشهر الجاري، متراجعة عن موجة صعود كبيرة شهدتها في يناير الماضي.