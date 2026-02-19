أوبن إيه آي على أعتاب جولة تمويل تفوق 100 مليار دولار

تقترب شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) من وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من جولة تمويل جديدة من المرجح أن تجلب أكثر من 100 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في صفقة تمويل قياسية من شأنها أن تمنح الشركة الناشئة رأس مال إضافياً لبناء أدواتها للذكاء الاصطناعي.

ومع استعداد الشركة المصنعة لـ«تشات جي بي تي» لإنفاق تريليونات الدولارات في استثمارات البنية التحتية، قد يتجاوز التقييم الإجمالي للشركة، بما في ذلك التمويل النهائي، 850 مليار دولار، بحسب بعض الأشخاص.

وهذا أعلى من 830 مليار دولار التي كان متوقعاً في البداية. وقال أحد الأشخاص: إن قيمة الشركة قبل التمويل ستبقى عند 730 مليار دولار. وطلب جميع الأشخاص عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم يناقشون معلومات خاصة.

قال الأشخاص: إن الجزء الأول من جولة التمويل سيأتي في معظمه من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم «أمازون»، و«سوفت بنك»، و«إنفيديا»، و«مايكروسوفت».

وإذا استثمرت هذه الشركات قرب أعلى النطاقات التي جرى بحثها، فستقترب هذه الالتزامات من 100 مليار دولار. ومن المتوقع أن تضع هذه الشركات اللمسات الأخيرة على حصصها بحلول نهاية هذا الشهر، وفقاً لبعض الأشخاص.

ومن المتوقع أن تغلق المرحلة التالية من الصفقة، والتي ستشمل شركات رأس المال المغامر وصناديق الثروة السيادية ومستثمرين ماليين آخرين، في وقت لاحق، وقد ترفع إجمالي حصيلة جمع الأموال إلى مستوى أعلى بكثير، بحسب بعض الأشخاص.

وقال بعض الأشخاص: إن الصفقة لم تحسم بعد، وقد تتغير التفاصيل. وامتنع ممثلون عن «أوبن إيه آي»، و«أمازون»، و«إنفيديا»، و«سوفت بنك»، و«مايكروسوفت» عن التعليق، أو لم يردوا فوراً على طلبات للتعليق.

وفي ما يتعلق بالصفقة المرتقبة، من المتوقع أن تستثمر «أمازون» ما يصل إلى 50 مليار دولار، وأن تستثمر «سوفت بنك» نحو 30 مليار دولار، بينما ناقشت «إنفيديا» ضخ 20 مليار دولار، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» سابقاً.

ومن المتوقع أن تأتي الأموال من المستثمرين من الشركات على دفعات عدة على مدار العام الجاري، وفقاً لبعض الأشخاص.

وكجزء من شراكتها مع «أمازون»، من المتوقع أن توسع «أوبن إيه آي» استخدامها لرقائق الشركة وخدمات الحوسبة السحابية الخاصة بها، بحسب أحد الأشخاص.