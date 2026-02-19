الدولار يرتفع مع استمرار المخاطر ​الجيوسياسية

ارتفع الدولار، أمس، مع استمرار توتر الأسواق بسبب المخاطر ​الجيوسياسية، وترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة ​في المستقبل.

وانخفض الين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدفعة الأولى من استثمارات ضخمة، تعتزم طوكيو ضخها في الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، وقال، إن السياسة النقدية يجب أن تواصل تحفيز النشاط الاقتصادي.

واستقر اليورو بعدما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تعتزم ترك منصبها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027 لإتاحة الفرصة للرئيس ⁠إيمانويل ماكرون، للمشاركة في اختيار من سيخلفها في المنصب.

ومع إغلاق الكثير من الأسواق الآسيوية بسبب عطلة رأس السنة القمرية ظل تركيز المستثمرين منصباً على محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي وعلى بيانات اقتصادية أمريكية مهمة من المقرر صدورها يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.1% ليسجل 97.23 نقطة، وتراجع اليورو 0.09% إلى 1.1842 دولار، وهبط الين 0.2% إلى 153.56 للدولار، ونزل الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.3554 دولار بعد تراجع 0.5% الثلاثاء. ومن المقرر أن تصدر لجنة السوق المفتوحة محضر الاجتماع، الذي عقد في يناير، الأربعاء، بينما ستصدر وزارة التجارة يوم الجمعة التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الرابع. وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7065 دولار، وتراجع الدولار ​النيوزيلندي أيضاً 0.8% إلى 0.5996 دولار.

وثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة عند 2.25% في أول اجتماع له برئاسة آنا بريمان حين شدد صناع السياسة النقدية على ضرورة الاستمرار في التيسير النقدي لدعم الانتعاش الاقتصادي.